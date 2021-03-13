Шесть тысяч рублей с признаками подделки нашли в банках Пскова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Выявленные подделки номиналом 5 000 рублей и 1 000 рублей были обнаружены 11 марта. По имеющимся данным, поступили эти две банкноты от двух граждан из Санкт-Петербурга и Пскова. В настоящее время по одному факту ведется проверка, а по второму - возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

· Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

· Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!

· Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, то, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

· Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщите сотрудникам полиции.

· В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

· Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.