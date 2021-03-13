Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Молодой человек в нетрезвом виде разъезжал на мопеде по Невелю

13 марта 2021 года, 09:58

Молодой человек в нетрезвом виде разъезжал на мопеде по Невелю. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем в подобном состоянии он задержан не первый раз.

Его задержали 10 марта около 24 часов у дома по улице К. Маркса. Сотрудники полиции остановили молодого человека для проверки документов. Выяснилось, что этот местный житель, 1999 года рождения, был в нетрезвом виде.

Еще одного нетрезвого водителя 1987 года рождения задержали 11 марта в Великих Луках. Он ехал по улице Ставского. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Продукты для приготовления блинов получили псковские пенсионеры
Шесть тысяч рублей с признаками подделки нашли в банках Пскова
Гимн для спортсменов на Олимпиаде предложили придумать псковичам
В Псков с огромным опозданием прилетел самолет из Минеральных Вод
Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области с рабочим визитом находится Николай Валуев
Самолёт из МинВод вылетит в Псков из Пулково в субботу утром
Измененные автобусные маршруты позволят псковичам без пересадок добираться в медучреждения
Автомобиль с двумя пассажирами перевернулся в Гдовском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района