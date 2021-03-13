Молодой человек в нетрезвом виде разъезжал на мопеде по Невелю. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем в подобном состоянии он задержан не первый раз.

Его задержали 10 марта около 24 часов у дома по улице К. Маркса. Сотрудники полиции остановили молодого человека для проверки документов. Выяснилось, что этот местный житель, 1999 года рождения, был в нетрезвом виде.

Еще одного нетрезвого водителя 1987 года рождения задержали 11 марта в Великих Луках. Он ехал по улице Ставского. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.