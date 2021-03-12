Самолёт из МинВод вылетит в Псков из Пулково в субботу утром, 13 марта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

До утра самолёт, который из-за непогоды 12 марта не смог приземлиться в Пскове, останется на запасном аэродроме в Пулково. Вылет в Псков планируется в 10:00.

Самолёт из Москвы также прибудет в аэропорт Пскова с опозданием, так как воздушное судно ещё не прибыло в аэропорт «Внуково» из Краснодара. Планируемый вылет в Псков – 02:00.

Напомним, что на момент посадки в Пскове наблюдался сильный боковой ветер с порывами до 23 метров в секунду, метель и плохая видимость. В этой связи командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково (Санкт-Петербург). Ранее этот борт был задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за обледенения взлётно-посадочной полосы.