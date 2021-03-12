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Общество

Измененные автобусные маршруты позволят псковичам без пересадок добираться в медучреждения

12 марта 2021 года, 20:34

Изменения существующих маршрутов общественного транспорта, связывающих район Запсковья с крупными районами города одобрили члены Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета, по просьбам псковичей автобусы маршрута №30 «Ул. Рокоссовского – ул. Юности» теперь будут заезжать на улицу Коммунальная. Изменение маршрута позволит жителям Запсковья без пересадок добираться до городской поликлиники №2 и больницы, детской областной больницы, перинатального центра.

Также изменения ждут и маршрут №22 «Политехнический колледж – Архив». Автобус будет заезжать на улицу Юности. Изменение схемы движения также компенсирует отсутствие на Рижском проспекте автобуса №30.

Маршрут №5 «Вокзал – Архив» продлили и сделали оборотным. Автобус будет заезжать на улицу Юности, а также на улицу 128-й Стрелковой дивизии и в онкоцентр. Изменение рейса обеспечит жителей трех крупных микрорайонов города - Запсковье, ближнее Завеличье и район ж/д вокзала - прямым автобусным сообщением.

Также в Пскове появится новый автобусный маршрут «Ул. Инженерная – ж/д Вокзал» с курсированием по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту. Он позволит жителям Запсковья добраться до центра города, железнодорожного вокзала и автовокзала, а также к взрослым поликлиникам №3 и №1 и детской поликлинике №1.

В ближайшее время будут начаты конкурсные процедуры на определение перевозчиков на последние два маршрута.

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