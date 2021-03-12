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Происшествия

Автомобиль с двумя пассажирами перевернулся в Гдовском районе

12 марта 2021 года, 20:09

На повороте между Замогильем и Спицино в Гдовском районе перевернулся автомобиль, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Гдовская заря».


Автомобиль с двумя пассажирами перевернулся в Гдовском районе

Фото газеты «Гдовская заря».

По словам очевидцев, водитель автомобиль Lada Priora, молодой мужчина, не справился с управлением. Машина вылетела за пределы трассы.

Помимо водителя, в салоне находилось двое пассажиров. Никто не пострадал.

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