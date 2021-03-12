Автомобиль с двумя пассажирами перевернулся в Гдовском районе

На повороте между Замогильем и Спицино в Гдовском районе перевернулся автомобиль, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Гдовская заря».
На повороте между Замогильем и Спицино в Гдовском районе перевернулся автомобиль, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Гдовская заря».
По словам очевидцев, водитель автомобиль Lada Priora, молодой мужчина, не справился с управлением. Машина вылетела за пределы трассы.
Помимо водителя, в салоне находилось двое пассажиров. Никто не пострадал.