Из-за непогоды самолёт из Минеральных Вод не смог приземлиться в Пскове

Самолёт из Минеральных Вод из-за непогоды 12 марта не смог приземлиться в Пскове, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Как отметил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов, в Пскове наблюдается сильный боковой ветер с порывами до 23 метров в секунду, метель и плохая видимость. В этой связи командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково (Санкт-Петербург).

Ранее этот борт был задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за обледенения взлётно-посадочной полосы. Вместо 10:00 самолёт вылетел только в 14:52.