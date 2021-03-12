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Общество

Из-за непогоды самолёт из Минеральных Вод не смог приземлиться в Пскове

12 марта 2021 года, 18:22

Самолёт из Минеральных Вод из-за непогоды 12 марта не смог приземлиться в Пскове, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Как отметил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов, в Пскове наблюдается сильный боковой ветер с порывами до 23 метров в секунду, метель и плохая видимость. В этой связи командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково (Санкт-Петербург).

Ранее этот борт был задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за обледенения взлётно-посадочной полосы. Вместо 10:00 самолёт вылетел только в 14:52. 

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