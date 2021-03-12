Twitter, Евровидение, транспорт КПРФ и забывчивость «Яблока» стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

На этот раз одной из тем эфира стало замедление Twitter и падение госсайтов. Ведущий программы, советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев объяснил, почему не склонен связывать эти два события.

Также он рассказал, как прошёл вакцинацию от коронавируса, продемонстрировал подтверждающий это документ и поделился ощущениями после прививки.

Уделили ведущие внимание конкурсу Евровидение и участию в нём Манижи. Александр Машкарин поделился со зрителями результатами опроса псковичей, которые, как оказалось, отправили хотели бы видеть в качестве представителя России совсем других исполнителей.

Шла речь в программе и новом профсоюзе, который должен был объединить журналистов, но собрал представителей иных профессий.

В рамках рубрики «Розовая таблетка» речь шла о парковке транспорта КПРФ на местах для инвалидов, а также о свежем посте в соцсетях «Яблока», недостоверность которого прямо в эфире была подтверждена документально.