По пять тысяч рублей получат псковские ветераны в Дню Победы

По пять тысяч рублей получат в Псковской области к Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире ПАИ-live 12 марта. Средства на эти цели заложены в бюджете региона.

Сейчас, отметила Вера Емельянова, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, прорабатывается вопрос оказания дополнительной помощи такой категории, как дети войны.

Также в честь 76-й годовщины Победы в регионе будет введён бесплатный проезд по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов военнослужащих, бывших узников нацистских концлагерей и лиц, приравниваемых к ним. Такая мера поддержки будет действовать с 1 по 15 мая.

«Мы дополнительно, безусловно, проводим сейчас мониторинг состояния наших семей, где проживают ветераны и лица, отнесенные к этим категориям, поэтому точечно будет дополнительно помощь оказана в том числе», – сказала Вера Емельянова.