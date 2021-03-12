Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Житель Пустошки убил пришедшего к его матери гостя

12 марта 2021 года, 16:57

29-летний житель Пустошки подозревается в убийстве мужчины, который пришёл в гости к его матери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Труп в одной из квартир в Пустошке обнаружили 11 марта. На теле погибшего имелись ножевые ранения грудной клетки сзади. По версии следствия, сын хозяйки квартиры утром 11 марта в ходе ссоры трижды ударил гостя ножом в спину. От полученных ран мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По пять тысяч рублей получат псковские ветераны в Дню Победы
Новое оборудование получат 24 медучреждения Псковской области
Фудтраки узаконили в Пскове
Вера Емельянова: Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области выше среднероссийских
До конца года во всех регионах запустят платформу «Госуслуги. Решаем вместе»
Самолёт из Минеральных Вод вылетел в Псков с задержкой почти в пять часов
Более 4 миллионов россиян уже получили знаки отличия ГТО
Две смерти от коронавируса добавились в Псковской области
Шесть районов Псковской области присоединились к акции «Сад памяти»

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района