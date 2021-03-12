Житель Пустошки убил пришедшего к его матери гостя

29-летний житель Пустошки подозревается в убийстве мужчины, который пришёл в гости к его матери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Труп в одной из квартир в Пустошке обнаружили 11 марта. На теле погибшего имелись ножевые ранения грудной клетки сзади. По версии следствия, сын хозяйки квартиры утром 11 марта в ходе ссоры трижды ударил гостя ножом в спину. От полученных ран мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.