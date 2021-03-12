Новое оборудование получат 24 медучреждения Псковской области

Новое оборудование получат 24 медицинских учреждения Псковской области, сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

В частности, планируется закупить компьютерный томограф, рентгеновское оборудование, современное оборудование для лечения глазных болезней, урологических заболеваний, лазер для урологической хирургии. «Мы планируем приобрести современное оборудование для реабилитационного отделения, оборудование для проведения раннего скрининга неонатальных болезней – в наших медицинских организациях это тоже крайне необходимо, потому что здоровье мамы и здоровье ребёнка сегодня также стоит на первом месте», – добавила Вера Емельянова.

Также регион рассчитывает получить современное оборудование для экстренных хирургических вмешательств.

«Псковская область сегодня имеет достаточно высокий уровень поддержки на всех уровнях, и в этом году мы действительно планируем порядка 500 миллионов рублей направить на укрепление материально-технической базы, приобретение современного оборудования, которое так необходимо нашему населению», – заявила первый заместитель губернатора.

Кроме того, рассказала она, запланирован ремонт в 15 лечебных учреждениях региона в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. «Мы сейчас проводим активную работу, чтобы вовремя закончить, качественно провести эти ремонты и сделать все возможное, чтобы люди с удовольствием приходили в поликлинику, чтобы она была бережливой по своему содержанию работы, чтобы она была тем местом, где люди будут получать удовольствие и качественную медицинскую помощь», – сказала Вера Емельянова.