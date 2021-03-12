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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Фудтраки узаконили в Пскове

12 марта 2021 года, 16:32

В Пскове проработали вопрос о выделении специальных мест для размещения фудтраков. Также им будет разрешено работать во время городских мероприятий — ярмарок, праздников, выставок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Схему размещения фудтраков обсудили на заседании специальной комиссии по разработке нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова. Отмечается, что размещение фудтраков на территории Пскова позволит создать дополнительные рабочие места, улучшить качество уличной торговли и увеличить привлекательность города для туристов. Кроме того, появление таких объектов даст возможность снизить порог входа на рынок для малого бизнеса.

Чтобы получить разрешение для работы, в фудтраке оборудование должно отвечать всем стандартам и требованиям Роспотребнадзора. При этом максимальная разрешенная общая площадь мобильной торговой точки должна быть не более 12 квадратных метров. При этом продажа алкоголя в таких точках запрещена.

Более подробную информацию по работе фудтраков можно получить в отделе потребительского рынка и услуг администрации города Пскова по телефонам 29-10-65, 29-10-77.

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