Фудтраки узаконили в Пскове

В Пскове проработали вопрос о выделении специальных мест для размещения фудтраков. Также им будет разрешено работать во время городских мероприятий — ярмарок, праздников, выставок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Схему размещения фудтраков обсудили на заседании специальной комиссии по разработке нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова. Отмечается, что размещение фудтраков на территории Пскова позволит создать дополнительные рабочие места, улучшить качество уличной торговли и увеличить привлекательность города для туристов. Кроме того, появление таких объектов даст возможность снизить порог входа на рынок для малого бизнеса.

Чтобы получить разрешение для работы, в фудтраке оборудование должно отвечать всем стандартам и требованиям Роспотребнадзора. При этом максимальная разрешенная общая площадь мобильной торговой точки должна быть не более 12 квадратных метров. При этом продажа алкоголя в таких точках запрещена.

Более подробную информацию по работе фудтраков можно получить в отделе потребительского рынка и услуг администрации города Пскова по телефонам 29-10-65, 29-10-77.