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Общество / Здоровье

Вера Емельянова: Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области выше среднероссийских

12 марта 2021 года, 16:23

Темпы вакцинации от коронавируса выше среднероссийских показателей, заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

Она отметила, что регион приближается к отметки в 20 тысяч привитых. Поступившая вакцина уже использована на 85%.

Вера Емельянова: Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области выше среднероссийских

В регионе работают более 30 пунктов для проведения вакцинации. По словам Веры Емельяновой, сейчас кабинеты для проведения прививок будут открываться в общественных пространствах, в крупных торговых центрах, также к этой работе подключаются мобильные ФАПы.

«При получении больших партий дополнительных вакцин количество будет расти, что позволит обеспечить большую безопасность населения и сформировать коллективный иммунитет в установленном порядке и в установленные сроки», – заключила первый заместитель губернатора.

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