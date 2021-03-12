Вера Емельянова: Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области выше среднероссийских

Она отметила, что регион приближается к отметки в 20 тысяч привитых. Поступившая вакцина уже использована на 85%.

Темпы вакцинации от коронавируса выше среднероссийских показателей, заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

В регионе работают более 30 пунктов для проведения вакцинации. По словам Веры Емельяновой, сейчас кабинеты для проведения прививок будут открываться в общественных пространствах, в крупных торговых центрах, также к этой работе подключаются мобильные ФАПы.

«При получении больших партий дополнительных вакцин количество будет расти, что позволит обеспечить большую безопасность населения и сформировать коллективный иммунитет в установленном порядке и в установленные сроки», – заключила первый заместитель губернатора.