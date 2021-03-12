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Общество

До конца года во всех регионах запустят платформу «Госуслуги. Решаем вместе»

12 марта 2021 года, 15:42

До конца года во всех регионам России заработает цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, ПОС даёт возможность получения оперативной, качественной обратной связи от населения. «Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», - подчеркнул вице-премьер.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». В качестве пилотного проекта она была запущена в 2019 году, сейчас на ней созданы более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов.

Платформа позволяет организовать работу с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проводить опросы, вести паблики органов власти в соцсетях и мессенджерах, отслеживать инциденты в социальных сетях.

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