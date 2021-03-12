До конца года во всех регионах запустят платформу «Госуслуги. Решаем вместе»

До конца года во всех регионам России заработает цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, ПОС даёт возможность получения оперативной, качественной обратной связи от населения. «Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», - подчеркнул вице-премьер.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». В качестве пилотного проекта она была запущена в 2019 году, сейчас на ней созданы более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов.

Платформа позволяет организовать работу с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проводить опросы, вести паблики органов власти в соцсетях и мессенджерах, отслеживать инциденты в социальных сетях.