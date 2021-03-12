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Спорт / Соревнования

Более 4 миллионов россиян уже получили знаки отличия ГТО

12 марта 2021 года, 14:40

4,4 млн жителей России уже получили значки отличия ГТО, сообщает пресс-служба Правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Он напомнил, что 11 марта физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» исполнилось 90 лет, а 24 марта будет отмечаться семилетие его возрождения президентом России Владимиром Путиным.

«Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. За последние 7 лет к нему присоединилось 14,5 миллиона человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта «Демография» мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок», - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что комплекс ГТО будет развиваться и дальше, в него планируется включать соревновательные элементы и программы поощрения.

К 2024 году в стране будут построены более 650 спортивных площадок ГТО, которые представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами. «За счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», – сказал Дмитрий Чернышенко.

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