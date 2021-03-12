Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Шесть районов Псковской области присоединились к акции «Сад памяти»

12 марта 2021 года, 13:01

Шесть районов Псковской области присоединились к международной «Сад памяти», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Высадить деревья в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, планируют в Бежаницком, Гдовском, Усвятском, Невельском, Порховском и Себежском районах.

Общая площадь посадки составит около 400 квадратных метрах. Высадить планируется порядка 500 деревьев - сосны, березы и ели.

Общероссийский старт акции «Сад памяти» назначен на 18 марта, в Псковской области она из-за погодных условий начнётся позже — в апреле.

Приём заявок на участие в акции ещё продолжается. Подать их можно до конца марта. При этом поддержать акцию могут не только муниципалитеты, но и сами жители. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, и, выложив фото, внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф.

Ещё одним способ участие — создание рисунка «Сад памяти». Его нужно будет опубликовать в социальных сетях с семейной историей и  хештегом #СадПамятиДома.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

По пять тысяч рублей получат псковские ветераны в Дню Победы
Житель Пустошки убил пришедшего к его матери гостя
Новое оборудование получат 24 медучреждения Псковской области
Фудтраки узаконили в Пскове
Вера Емельянова: Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области выше среднероссийских
До конца года во всех регионах запустят платформу «Госуслуги. Решаем вместе»
Самолёт из Минеральных Вод вылетел в Псков с задержкой почти в пять часов
Более 4 миллионов россиян уже получили знаки отличия ГТО
Две смерти от коронавируса добавились в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Студентка, медик и любитель котиков

Общество / Знай наших!
11 марта 11:45

Студентка, медик и любитель котиков

До чего псковичку довела любовь к животным
«Команда 08.03»

Общество
8 марта 19:33

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»
Чем опасна папиллома?

Общество / Здоровье
9 марта 09:52

Чем опасна папиллома?

Почему стоит обратить внимание на проблемы с кожей