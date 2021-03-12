Шесть районов Псковской области присоединились к акции «Сад памяти»

Шесть районов Псковской области присоединились к международной «Сад памяти», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Высадить деревья в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, планируют в Бежаницком, Гдовском, Усвятском, Невельском, Порховском и Себежском районах.

Общая площадь посадки составит около 400 квадратных метрах. Высадить планируется порядка 500 деревьев - сосны, березы и ели.

Общероссийский старт акции «Сад памяти» назначен на 18 марта, в Псковской области она из-за погодных условий начнётся позже — в апреле.

Приём заявок на участие в акции ещё продолжается. Подать их можно до конца марта. При этом поддержать акцию могут не только муниципалитеты, но и сами жители. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, и, выложив фото, внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф.

Ещё одним способ участие — создание рисунка «Сад памяти». Его нужно будет опубликовать в социальных сетях с семейной историей и хештегом #СадПамятиДома.