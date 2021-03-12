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Общество

Повысить качество и скорость уборки Пскова поручил губернатор главе городской администрации

12 марта 2021 года, 12:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил повысить скорость и качество уборки улиц Пскова главе администрации города Александру Братчикову. Об этом шла речь на встрече главы региона и руководителя администрации муниципалитета 12 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Повысить качество и скорость уборки Пскова поручил губернатор главе городской администрации

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что после того, как снег растает, необходимо завершить работу по приведению в порядок улиц города и дворов.

Ещё одно поручение, которое дал губернатор главе администрации Пскова касалось начавшегося строительства детского сада на улице Коммунальной. Александр Братчиков должен взять под личный контроль темпы работ.

Глава администрации Пскова также проинформировал губернатора об открытии дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Завеличенской. Оно рассчитано на 140 мест, из которых 60 — для детей до 3 лет.  Штат образовательного учреждения и детские группы уже полностью укомплектованы.

Детский сад был построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». С его открытием, подчеркнул Александр Братчиков, в гимназии будет создан целый лингвистический комплекс, направленный на всестороннее развитие детей раннего возраста. «Сад оборудован в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами, предъявляемыми к дошкольным учреждениям. Здесь применяются эффективные методики, направленные на развитие личности ребенка, его интеллекта и таланта», — добавил Александр Братчиков.

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