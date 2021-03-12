К 11 годам тюрьмы приговорён студент из Узбекистана за распространение наркотиков в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

Гражданин Узбекистана был студентом псковского вуза. В 2018 году он вступил в преступное сообщество, где ему было поручено делать закладки наркотиков. Таким образом он совершил 53 покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере.

Псковский городской суд признал студента виновным в совершении преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.