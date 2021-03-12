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Общество

Печь блины к масленичным гуляньям начали в Печорах

12 марта 2021 года, 11:52

В Печорах идёт подготовка к празднованию Масленицы, которое состоится 13 и 14 марта у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. О том, сколько планируется испечь блинов, кто выступит на гуляньях и куда гостей унесут лошади рассказывается в новом видеосюжете на сайте Псковского агентства информации.


Так, в кафе «Несвятые святые» к празднику обещают напечь порядка тысячи блинов, ведь их дегустация является одним из пунктов программы. К блинам готовят более 10 вариантов начинки. Здесь можно будет попробовать блины с мясом, с куриной печенью, с ветчиной и сыром, с икрой, с разными сладкими начинками.

Будет на празднике и работать открытая кухня, где также будут выпекать блины. Она разместится непосредственно на основной масленичной площадке.

Также к Масленице готовится конезаводчица Ирина Тихонова. Она уже доработала повозку для катания гостей — установила настоящие автомобильные тормоза. Хотя, уверяет, что это скорее для перестраховки, и обещает, что катание на запряжённой лошадьми повозки высокоскоростным не будет — около 10 километров в час. Маршрут проложат вокруг монастырских стен.

Оба дня гостей Масленицы в Печорах ждут игровые и концертные программы. Одним из участников будет коллектив «Разносолы». Музыканты рассчитывают, что сильного мороза не будет и отмечают, что любят выступать на открытых площадках, поскольку на них можно по-настоящему «развернуться».

С программой масленичных гуляний в Печорах можно ознакомиться здесь >>>

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