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Общество

Вылет самолёта из Миниральных Вод в Псков задерживается на два часа

12 марта 2021 года, 10:19

Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков задерживается на два часа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Как уточнил генеральный директор псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов, самолет не может покинуть аэропорт отправления из-за обледенения взлётно-посадочной полосы.

«Самолёт должен вылететь в 10:00, пока задержка стоит до 12:00. В аэропорту Минвод ведутся работы по подготовке ИВПП» - отметил Артём Тарасов. Взлётно-посадочная полоса псковского аэропорта, по его словам, готова к приему самолётов.

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