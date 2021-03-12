Больше всего инфицированных – 22 человека – добавилось в Пскове (всего 11 тыс. 880). В Островском районе (всего 1 тыс. 677) заразились 14 человек, в Псковском (всего 2 тыс. 753) и Себежском (всего 512) – по 11, в Плюсском (всего 492) – 10.

Количество заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 33 тысяч, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За сутки 11 марта COVID-19 подтвердился у 94 человек.

8 ковидбольных выявили в Великих Луках (всего 5 тыс. 776), 5 - в Невельском районе (всего 1 тыс. 310). По два случая коронавируса диагностировали в Новосокольническом (всего 854), Печорском (всего 620), Палкинском (всего 354), Стругокрасненском (всего 325) и Пыталовском (всего 256), по одному - в Порховском (всего 1 тыс. 77), Опочецком (всего 870) и Дедовичском (всего 652).

За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 129 пациентов. С начала пандемии от этого заболевания излечились 21 тыс. 973 человека.

СOVID-19 унес жизни 191 жителя региона. «К сожалению, смертность растёт - эту тенденцию объясню в еженедельном обращении», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников призвал делать прививки от коронавируса. «Защитите себя и своих близких - записывайтесь на вакцинацию», - написал он и добавил, что более 12 тыс. жителей Псковской области уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса.