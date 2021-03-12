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Общество

Псковичей предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду и сильном снеге

12 марта 2021 года, 09:34

Усиление южного ветра до 18-23 метров в секунду  и сильный снег ожидаются в Псковской области 12 марта. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России. Местами по области пройдет метель.

В целом, 12 марта прогнозируется облачная погода. Температура воздуха будет от -5 до 0 градусов.

Псковичей предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду и сильном снеге

Ранее сильные снегопады уже были в Псковской области. Так, 9 марта и в ночь на 10 марта в Пскове выпало порядка 7 сантиметров снега, а в центральных районах региона - до 12 сантиметров.

Синоптики отмечают, что это нормальные погодные условия для первой половины марта. Оттепель придет в Псковскую область уже 12-13 числа. Снег сменится дождем.   

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