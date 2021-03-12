Псковичей предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду и сильном снеге

Усиление южного ветра до 18-23 метров в секунду и сильный снег ожидаются в Псковской области 12 марта. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России. Местами по области пройдет метель.
В целом, 12 марта прогнозируется облачная погода. Температура воздуха будет от -5 до 0 градусов.
Ранее сильные снегопады уже были в Псковской области. Так, 9 марта и в ночь на 10 марта в Пскове выпало порядка 7 сантиметров снега, а в центральных районах региона - до 12 сантиметров.
Синоптики отмечают, что это нормальные погодные условия для первой половины марта. Оттепель придет в Псковскую область уже 12-13 числа. Снег сменится дождем.