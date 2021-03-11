Автобусы большого класса выйдут на маршрут № 13 в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Рабочее совещание под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина состоялось 11 марта в администрации Великих Лук. Участники рассмотрели возможность запуска автобусов большого класса на четырех городских маршрутах: № 5 «Телецентр — Мясокомбинат», № 7 «Райбольница — ул. Дружбы — Мебельный комбинат», № 13 Б «Льнозавод — Льнокомбинат» и № 13 «Райбольница — Льнозавод».

Комиссионное обследование показало, что только одно направление подходит для больших автобусов. Другие же требуют ремонта дорог или расширения существующих перекрестков.

Для запуска автобусов большой вместимости по маршруту № 13 «Райбольница — Льнозавод» необходимо провести торги. В настоящее время идет подготовка технической документации. Для этого администрация города получила предварительное расписание с интервалами движения автобусов. Планируется, осуществлять по 10 рейсов в каждую сторону ежедневно.

Обслуживание пассажиров общественного транспорта на маршруте № 13 осуществляется согласно государственному контракту, срок действия которого заканчивается 30 июня 2021 года.