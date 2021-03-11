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Общество

30 медучреждений Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году

11 марта 2021 года, 21:12

В 30 медицинских учреждениях Псковской области запланирован капитальный ремонт в 2021 году, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым с 11 марта.

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, обновление псковских медучреждений пройдет в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели будет выделено 165 млн рублей. Дополнительно больницам направят 129 млн рублей на приобретение медоборудования.

30 медучреждений Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в текущем году планируется возвести 23 модульных Фапа. Стоимость этих работ составит 145 млн рублей.

Еще ряд организаций обеспечат специализированными автомобилями. В 2021 году запланировано приобрести 93 машины. 20 штук доставили в Псковскую область досрочно - в декабре 2020 года. Они уже находятся в эксплуатации. Еще 73 авто будут приобретены во II квартале.

Михаил Ведерников отметил, что многие медицинские организации региона нуждаются в модернизации, поэтому программа актуальна как никогда. Особое внимание губернатор обратил на внимательную подготовку проектно-сметной документации, а также своевременную организацию конкурсных процедур.

Глава региона поручил Марине Гаращенко взять реализацию всего комплекса мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения на личный контроль. Кроме того, он выразил готовность подключиться к наиболее сложным вопросам лично.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области утверждена в декабре 2020 года. Максимальный размер федерального софинансирования — 97,7%. Общее финансирование региональной программы составит 2,8 млрд рублей, на 2021 год — более 495 млн рублей.

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