30 медучреждений Псковской области планируется отремонтировать в 2021 году

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, обновление псковских медучреждений пройдет в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели будет выделено 165 млн рублей. Дополнительно больницам направят 129 млн рублей на приобретение медоборудования.

В 30 медицинских учреждениях Псковской области запланирован капитальный ремонт в 2021 году, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым с 11 марта.

Также в текущем году планируется возвести 23 модульных Фапа. Стоимость этих работ составит 145 млн рублей.

Еще ряд организаций обеспечат специализированными автомобилями. В 2021 году запланировано приобрести 93 машины. 20 штук доставили в Псковскую область досрочно - в декабре 2020 года. Они уже находятся в эксплуатации. Еще 73 авто будут приобретены во II квартале.

Михаил Ведерников отметил, что многие медицинские организации региона нуждаются в модернизации, поэтому программа актуальна как никогда. Особое внимание губернатор обратил на внимательную подготовку проектно-сметной документации, а также своевременную организацию конкурсных процедур.

Глава региона поручил Марине Гаращенко взять реализацию всего комплекса мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения на личный контроль. Кроме того, он выразил готовность подключиться к наиболее сложным вопросам лично.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области утверждена в декабре 2020 года. Максимальный размер федерального софинансирования — 97,7%. Общее финансирование региональной программы составит 2,8 млрд рублей, на 2021 год — более 495 млн рублей.