11 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

По состоянию на 11 марта, первую прививку от COVID-19 сделали свыше 20 тысяч жителей Псковской области, обе - более 11 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего область получила около 23 тыс. доз препарата «Гам-Ковид-Вак. Он был распределен по пунктам вакцинации во всех муниципалитетах региона.