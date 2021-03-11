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Общество / Здоровье

11 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

11 марта 2021 года, 20:23

По состоянию на 11 марта, первую прививку от COVID-19 сделали свыше 20 тысяч жителей Псковской области, обе - более 11 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего область получила около 23 тыс. доз препарата «Гам-Ковид-Вак. Он был распределен по пунктам вакцинации во всех муниципалитетах региона.

11 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На вакцинацию от коронавируса можно записаться по номеру единой службы «122», по номерам телефонов колл-центров, в регистратуре поликлинических отделений или через портал «Госуслуги».

Кроме того, псковичи могут привиться в режиме «живой очереди» на втором этаже торгового центра «Империал», располагающегося на улице Коммунальной. Вакцинация здесь организована ежедневно с 10.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт и полис. 

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