Сосулька упала на голову школьнику в Пскове

Сосулька упала на голову 13-летнему школьнику у Псковского колледжа профессиональных технологий, который расположен на улице Леона Поземского, 122.

Как сообщает Псковское агентство информации, пострадавшего заметили студенты колледжа. Они отвели мальчика в здание, где ему оказали первую помощь. Сотрудники образовательного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время школьник госпитализирован. Он получил травму головы.