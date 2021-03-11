Сосулька упала на голову школьнику в Пскове

Сосулька упала на голову 13-летнему школьнику у Псковского колледжа профессиональных технологий, который расположен на улице Леона Поземского, 122.
Сосулька упала на голову 13-летнему школьнику у Псковского колледжа профессиональных технологий, который расположен на улице Леона Поземского, 122.
Как сообщает Псковское агентство информации, пострадавшего заметили студенты колледжа. Они отвели мальчика в здание, где ему оказали первую помощь.
Сотрудники образовательного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время школьник госпитализирован. Он получил травму головы.
Очевидцы сообщают, что подросток играл вместе с друзьями. Компания пыталась сбить сосульки с дерева. Однако, когда одна из них упала на голову ребёнка, дети сбежали с места происшествия.