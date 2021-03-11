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Происшествия / ЧП

Сосулька упала на голову школьнику в Пскове

11 марта 2021 года, 17:24

Сосулька упала на голову 13-летнему школьнику у Псковского колледжа профессиональных технологий, который расположен на улице Леона Поземского, 122.

Сосулька упала на голову школьнику в Пскове

Фото Псковского агентства информации
 

Как сообщает Псковское агентство информации, пострадавшего заметили студенты колледжа. Они отвели мальчика в здание, где ему оказали первую помощь. 

Сотрудники образовательного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время школьник госпитализирован. Он получил травму головы.

Сосулька упала на голову школьнику в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Очевидцы сообщают, что подросток играл вместе с друзьями. Компания пыталась сбить сосульки с дерева. Однако, когда одна из них упала на голову ребёнка, дети сбежали с места происшествия.

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