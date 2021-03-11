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Происшествия / Преступление

Пскович предстанет перед судом за незаконное хранение гранаты

11 марта 2021 года, 16:18

Пскович предстанет перед судом за незаконные приобретение, перевозку и хранение гранаты, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова. 

В сентябре 2020 года мужчина вместе со своим братом поехал в лес Псковского района за грибами. Там он нашел предмет, похожий на гранату. Предположив, что взрывное устройство осталась в лесу со времен войны и не пригодно к использованию,  положил его себе в карман, не сообщив о находке брату. Пскович привез гранату домой, спрятал её в жестяную банку из-под кофе и поставил на полку в туалете.

23 января 2021 года мужчина распивал алкоголь со своей сожительницей. В этот момент у него возник план, как отомстить брату за то, что тот требовал вернуть занятые у него деньги. Обвиняемый предложил позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве, при этом гранату поставить под дверь брата. Сожительница поддержала идею и вместе они реализовали задуманное.

Однако, сотрудники полиции разоблачили этот заговор. Мужчина был приглашен в отдел полиции для дачи показаний, в ходе которых он написал явку с повинной. Сожительница, в свою очередь, рассказала полицейским, что не рассчитывала на такие последствия и не знала к чему приведет их поступок.

В отношении 42-летнего жителя Пскова было заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на 3 года. В настоящее время оно направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

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