В Великолукском доме-интернате для престарелых произошло самоубийство

В Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошло самоубийство, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на корреспондента газеты «Великолукская правда. Новости».

11 марта в одной из палат дома-интерната обнаружена мертвая 75-летняя постоялица. В учреждении предполагают, что причиной её смерти стало самоубийство на фоне семейного конфликта с близкими родственниками.

По словам сотрудников дома-интерната, женщина была очень верующей и не подавала признаков суицидального намерения.

Родственники погибшей оповещены о случившемся.

Как пишет официальный Telegram-канал региона, в доме-интернате для престарелых будет проведена служебная проверка. «На месте происшествия работали сотрудники скорой, УМВД и следственного комитета - службы провели все необходимые мероприятия. По факту произошедшего будет проведена служебная проверка», - отметила председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.