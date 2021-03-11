Авокадо и капусту рекомендует псковский диетолог для восполнения витаминов

Псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала «Комсомольской правде Псков», как восполнить витамины после зимы.
Псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала «Комсомольской правде Псков», как восполнить витамины после зимы.
«Все знают о пользе цитрусовых, но не все знают, что помимо витамина С апельсин содержит витамин A, витамины группы B, и важные минеральные вещества, такие как кальций, калий, магний», - отметила Марина Керман.
Тем, у кого аллергия на цитрусовые, диетолог рекомендовала есть капусту. Ее можно употреблять и в сыром виде, и в термально обработанном виде, но тогда витаминов в капусте остается чуть меньше.
Из полезных жиров заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы рекомендовала авокадо. Плод довольно калорийный, но содержит много полезных витаминов и микроэлементов, в том числе витамины группы B.