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Общество / Здоровье

Авокадо и капусту рекомендует псковский диетолог для восполнения витаминов

11 марта 2021 года, 13:54

Псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала «Комсомольской правде Псков», как восполнить витамины после зимы.

Авокадо и капусту рекомендует псковский диетолог для восполнения витаминов
Марина Керман
Фото «Комсомольской правды в Пскове»

«Все знают о пользе цитрусовых, но не все знают, что помимо витамина С апельсин содержит витамин A, витамины группы B, и важные минеральные вещества, такие как кальций, калий, магний», - отметила Марина Керман.

Тем, у кого аллергия на цитрусовые, диетолог рекомендовала есть капусту. Ее можно употреблять и в сыром виде, и в термально обработанном виде, но тогда витаминов в капусте остается чуть меньше.

Из полезных жиров заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы рекомендовала авокадо. Плод довольно калорийный, но содержит много полезных витаминов и микроэлементов, в том числе витамины группы B. 

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