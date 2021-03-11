Авокадо и капусту рекомендует псковский диетолог для восполнения витаминов

«Все знают о пользе цитрусовых, но не все знают, что помимо витамина С апельсин содержит витамин A, витамины группы B, и важные минеральные вещества, такие как кальций, калий, магний», - отметила Марина Керман.

Тем, у кого аллергия на цитрусовые, диетолог рекомендовала есть капусту. Ее можно употреблять и в сыром виде, и в термально обработанном виде, но тогда витаминов в капусте остается чуть меньше.

Из полезных жиров заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы рекомендовала авокадо. Плод довольно калорийный, но содержит много полезных витаминов и микроэлементов, в том числе витамины группы B.