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Культура / Событие

«Псковконцерт» выиграл грант Министерства культуры России

11 марта 2021 года, 13:48

«Псковконцерт» выиграл грант Министерства культуры России, сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 11 марта.

«Псковконцерт» выиграл грант Министерства культуры России

Фото Псковского агентства информации

По словам Барышниковой, грант реализуют на организацию двух концертов, посвященых 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Мероприятия пройдут 12 и 13 июня на горе Соколихе под Псковом. 

«Это будет такой опен-эйр в наших лучших традициях. Это будет необычно, достаточно сложная площадка, но я надеюсь, что мы справимся со всеми сложностями и это будет здорово», – отметила Елизавета Барышникова и добавила, что подробности станут известны позже. 

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