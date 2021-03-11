«Псковконцерт» выиграл грант Министерства культуры России

По словам Барышниковой, грант реализуют на организацию двух концертов, посвященых 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Мероприятия пройдут 12 и 13 июня на горе Соколихе под Псковом.

«Это будет такой опен-эйр в наших лучших традициях. Это будет необычно, достаточно сложная площадка, но я надеюсь, что мы справимся со всеми сложностями и это будет здорово», – отметила Елизавета Барышникова и добавила, что подробности станут известны позже.