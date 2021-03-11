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Культура / Театр

Силуэт Валентина Курбатова появился на стене в псковском драмтеатре

11 марта 2021 года, 13:36

В память о псковском деятеле культуры, литературном критике Валентине Курбатове на стене в Псковском театре драмы разместили его силуэт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

Силуэт Валентина Курбатова появился на стене в псковском драмтеатре

Фото пресс-службы Псковского театра драмы

«Силуэт Валентина Яковлевича Курбатова, большого литератора, удивительного, талантливого человека, отныне будет встречать и провожать работников театра в административном здании», - отметили в театре.

Силуэт Валентина Курбатова с листом подорожника в руках создал заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Александр Стройло.

Валентина Курбатова не стало 6 марта. Он скончался на 82-м году жизни. Простились с известным российским писателем и литературоведом 10 марта в Пскове. Отпевание усопшего прошло в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Похоронили Валентина Яковлевича на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.

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