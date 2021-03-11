25-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Так, на 11 июня запланированы тренировочный полет, регистрация участников в центре соревнований - в спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» и открытие памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках. Вечером того же дня пройдет самое зрелищное состязание «кей-граб».

С 13 по 16 июня будут проходить спортивные полеты, а 17 июня — торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей. С 21:00 до 23:00 великолучане и гости города смогут полюбоваться ночным свечением аэростатов на площади Ленина и территории мемориального комплекса.

В пресс-службе Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках уточнили, что российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате России, должны подать заявку до 1 мая 2021 года.