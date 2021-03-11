25-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, сообщили «Псковской правде» организаторы.
25-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, сообщили «Псковской правде» организаторы.
Так, на 11 июня запланированы тренировочный полет, регистрация участников в центре соревнований - в спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» и открытие памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках. Вечером того же дня пройдет самое зрелищное состязание «кей-граб».
12 июня состоится открытие встречи воздухоплавателей. Вечером - в 19:00 - пройдет общий старт аэростатов с территории крепости.
С 13 по 16 июня будут проходить спортивные полеты, а 17 июня — торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей. С 21:00 до 23:00 великолучане и гости города смогут полюбоваться ночным свечением аэростатов на площади Ленина и территории мемориального комплекса.
В пресс-службе Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках уточнили, что российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате России, должны подать заявку до 1 мая 2021 года.