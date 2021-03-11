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Общество / Здоровье

Глава администрации Пскова привился первым компонентом вакцины от COVID-19

11 марта 2021 года, 12:14

Глава администрации Пскова Александр Братчиков привился первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Глава администрации Пскова привился первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта главы администрации Пскова Александра Братчикова

Александр Братчиков отметил, что болел коронавирусом в конце 2020 года, однако, тесты показали отсутствие антител.

«Поэтому решение было принято однозначное – нужна прививка! На своем примере хочу показать, что вакцинация необходима и безопасна. Честно признаюсь, пока немного волнительно, но уверен, что все будет хорошо», - написал глава администрации города.

В настоящее время от коронавируса прививают более чем в 30 пунктах. 6 марта площадка для проведения вакцинации открылась в ТЦ «Империал» в Пскове.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали почти 20 тысяч жителей Псковской области

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