Глава администрации Пскова привился первым компонентом вакцины от COVID-19

Глава администрации Пскова Александр Братчиков привился первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Александр Братчиков отметил, что болел коронавирусом в конце 2020 года, однако, тесты показали отсутствие антител.

«Поэтому решение было принято однозначное – нужна прививка! На своем примере хочу показать, что вакцинация необходима и безопасна. Честно признаюсь, пока немного волнительно, но уверен, что все будет хорошо», - написал глава администрации города.

В настоящее время от коронавируса прививают более чем в 30 пунктах. 6 марта площадка для проведения вакцинации открылась в ТЦ «Империал» в Пскове.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали почти 20 тысяч жителей Псковской области.