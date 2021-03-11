Псковская область вошла в список регионов, где может быть продлена льготная ипотека по ставке 6,5%, пишет газета «Известия». В этом перечне, который озвучила изданию глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, оказались 24 региона.

Программа льготной ипотеки под 6,5% и первоначальным взносом 15% была введена в период пандемии. Эта мера поддержки должна была действовать до ноября прошлого года, но затем была продлена до июля 2021-го.

«Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута», - заявила Эльвира Набиуллина. По её словам, уже возникли негативные эффекты программы, среди которых дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, что провоцирует рост цен. «Мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — пояснила глава Центробанка.

В то же время, подчеркнула она, есть регионы, где спрос на жильё ещё не восстановился и существенного роста цен на квартиры там нет. «Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», - пояснила Эльвира Набиуллина. Кроме Псковской области, в список таких регионов вошли Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Астраханская, Томская, Курганская области.

В прошлом году в Псковской области было выдано 5 тыс. 700 ипотечных кредитов, что на тысячу больше, чем в 2019-ом.