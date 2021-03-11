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Общество / Здоровье

Великолучанам напомнили, по какому номеру узнать о самочувствии пациента инфекционной больницы

11 марта 2021 года, 10:03

Единый информационный центр Псковской областной инфекционной больницы начал функционировать с 29 января. Именно он принимает звонки от жителей Великих Лук и Великолукского района, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

Великолучанам напомнили, по какому номеру узнать о самочувствии пациента инфекционной больницы

Фото из Instagram-аккаунта Псковской областной инфекционной больницы

По номеру 8(8112) 294-122 великолучане могут узнать всю интересующую информацию о больнице и о состоянии близких родственников.

Многоканальный телефон информационного центра принимает звонки ежедневно с 9:00 до 19:00. В остальное время поступившие обращения записываются в режиме онлайн.

Кроме того, продолжают работать и региональные многоканальные телефоны. По номеру 8(8112) 29-42-32 можно проконсультироваться в Пскове, а по номеру 8(8115) 36-88-66 - в Великих Луках.

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