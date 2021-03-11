Еще 75 жителей Псковской области заболели СOVID-19

В Пскове (всего 11 тыс. 858) добавилось 27 ковидбольных, в Великих Луках (всего 5 тыс. 768) – 13. По пять инфицированных выявили в Порховском (всего 1 тыс. 76) и Гдовском (всего 451) районах, по четыре - в Новосокольническом (всего 852), Великолукском (всего 753) и Плюсском (всего 482). В Псковском (всего 2 тыс. 742), Островском (всего 1 тыс. 663), Печорском (всего 618), Куньинском (всего 312) и Пушкиногорском (всего 288) районах СOVID-19 диагностировали у двух местных жителей. В Невельском (всего 1 тыс. 305), Дедовичском (всего 651), Локнянском (всего 221) и Усвятском (всего 138) районах заразилось по одному человеку.

Всего с начала пандемии подтвердилось 32 тыс. 906 случаев коронавируса. Полностью выздоровели от этого заболевания 21 тыс. 844 человека. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 69 пациентов. Умерли 188 жителей Псковской области.

Глава региона также отметил, что список активных очагов в регионе остаётся неизменным. На 10 марта на контроле находятся четыре вспышки: в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы, урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, Центре специального образования Островского района и Себежском специальном профессиональном училище.