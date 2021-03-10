Результаты выше среднероссийских показала в 2020 году промышленность Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

Так, индекс промышленного производства региона составил 98,9 % к 2019 году при среднем показателе по России 97,1 %. Индекс обрабатывающих производств – 99,6 %. По этому показателю регион занял пятое место в Северо-Западном федеральном округе.

Всего за прошлый год предприятиями региона было отгружено товаров собственного производства по ОКВЭД «Обрабатывающие производства» на сумму 119,88 млрд рублей (108,3 %).

Такие результаты стали возможными, в том числе и благодаря федеральной поддержке. Только в прошлом году Минпромторг России оказал поддержку предприятиям Псковской области на сумму 375,4 млн рублей. Фонд развития промышленности выдал двум предприятиям займы на сумму 998 млн рублей на реализацию новых проектов. В 2021 году регион получит порядка 46 млн рублей.