Генконсул Узбекистана возложил цветы к «Могиле Неизвестного солдата» в Пскове . Как сообщили в пресс-службу администрации Псковской области, в среду, 10 марта, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишером Бабаевым.

В ходе встречи речь зашла о взаимодействии в области трудоустройства. Стороны рассмотрели возможность осуществления организованного набора граждан Республики для временного трудоустройства на территории региона. Кроме того, Вера Емельянова и Алишер Бабаев обсудили вопросы поддержки студентов из Республики Узбекистан, обучающихся в ПсковГУ, а также их дальнейшей реализации в выбранной профессии.

В ходе общения стороны также наметили перспективы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры, спорта. Алишер Бабаев предложил одному из городов Псковской области стать побратимом узбекскому городу для развития дружеских связей.

Добавим, в преддверии встречи в администрации области Алишер Бабаев возложил цветы к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата» в Пскове, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны.