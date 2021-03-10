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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Рост цен на продукты к масленичному столу отметили в Псковской области

10 марта 2021 года, 18:22

Почти все продукты для приготовления блинов и их начинки подорожали в Псковской области с прошлой Масленицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Рост цен на продукты к масленичному столу отметили в Псковской области

Фото пресс-службы Псковстата

Специалисты проследили изменение средних потребительских цен на продукты с 25 февраля 2020 года по 9 марта 2021 года. 

Среди продуктов для приготовления теста сильнее всего подорожал сахар. Он стал на 74,4% дороже, чем в 2020 году. Стоимость яиц выросла на 36,9%, а подсолнечного масла – на 24,5%.

Из продуктов, используемых для начинок к блинам, больше всего подорожали охлажденные и мороженые куры - на 20,2%, яблоки - на 18,8%, капуста - на 18,6%, свинина, кроме бескостного мяса - на 15,1%, говядина, кроме бескостного мяса - на 11,6%.

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