Рост цен на продукты к масленичному столу отметили в Псковской области

Почти все продукты для приготовления блинов и их начинки подорожали в Псковской области с прошлой Масленицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Специалисты проследили изменение средних потребительских цен на продукты с 25 февраля 2020 года по 9 марта 2021 года.

Среди продуктов для приготовления теста сильнее всего подорожал сахар. Он стал на 74,4% дороже, чем в 2020 году. Стоимость яиц выросла на 36,9%, а подсолнечного масла – на 24,5%.

Из продуктов, используемых для начинок к блинам, больше всего подорожали охлажденные и мороженые куры - на 20,2%, яблоки - на 18,8%, капуста - на 18,6%, свинина, кроме бескостного мяса - на 15,1%, говядина, кроме бескостного мяса - на 11,6%.