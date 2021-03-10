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Общество / Образование

Миллион рублей выделил ПсковГУ на гранты для своих ученых в 2021 году

10 марта 2021 года, 17:47

Миллион рублей выделил Псковский государственный университет на гранты для своих ученых в 2021 году, рассказал проректор вуза по научной работе Тарас Антал в эфире ПАИ-live.

В настоящее время университет принимает заявки на конкурс молодых ученых, конкурс обучающихся и конкурс на издание научных и научно-популярных работ. Мероприятия проходят третий год подряд.

10 молодых ученых уже получили гранты по 40 тысяч рублей, отметил Тарас Антал и добавил, что награждение планируется провести в рамках Кикоинских чтений.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина напомнила, что в 2020 году было введено понятие эффективного контракта. «И теперь каждый наш сотрудник будет получать надбавку к зарплате по результатам своего эффективного контракта и своей работы. При этом каждый балл, в зависимости от года работы, стоит определенную сумму», - сказала она.

Еще порядка 5 миллионов рублей ПсковГУ направил в прошлом году на статьи. «Ни один рубль в университете не должен работать без результата», - подчеркнула Наталья Ильина. 

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