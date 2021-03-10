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Общество

ПсковГУ проведет «Кикоинские чтения» совместно с Курчатовским институтом и администрацией Псковской области

10 марта 2021 года, 17:31

В 2021 году  организаторами «Кикоинских чтений» вновь выступят Псковский государственный университет совместно с Курчатовским институтом и администрацией Псковской области, заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 10 марта.

Мероприятие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Кикоина, будут курировать губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Проректор по научной работе университета Тарас Антал добавил, что торжественные мероприятия в псковском университете запланированы на конец марта. «Мы в ходе этих мероприятий хотим показать наш новый цифровой парк, открыть аудиторию, посвященную Кикоину, в том числе планируем проведение уроков по Кикоинскому классу в этой аудитории», - отметил он.

Также к «Кикоинским чтениям» откроется новая физическая лабораторя и химико-биологический центр, который находится на базе естественно-географического факультета. По словам Тараса Антала, открытие центра будет проходить в онлайн-формате.

В рамках празднования пройдет и торжественное заседание. Возможно, на заседании будут награждены ученые и молодые физики. «Программу мы сейчас отрабатываем», - подчеркнул гость эфира.

В заключение Тарас Антал напомнил о внутренних университетских конкурсах, которые проходят на сайте ПсковГУ. Награждение финалистов планируется провести в рамках «Кикоинских чтений». 

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