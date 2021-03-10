Детский сад в Борисовичах принял первых воспитанников

В настоящее время к работе приступили только четыре ясельные группы, состоящие из 16 малышей в возрасте от двух до трех лет. Пока дети адаптируются к новым условиям и приходят в садик не на целый день. Однако, скоро дошкольное учреждение примет еще 80 детей от трех до семи лет. Всего детский сад рассчитан на 140 воспитанников.

Новый детский сад открылся на улице Завеличенской в Борисовичах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Пскова.

Для детей оборудованы спортивный зал и музыкальный класс. Кроме того, на территории сада предусмотрены индивидуальные площадки с травмобезопасным покрытием для каждой группы. Игровые зоны на улице и в группах созданы с учетом возрастных особенностей детей.

Воспитательно-образовательный процесс в новом сдетском саду проводится по методике Воскобовича, направленной на всестороннее развитие творческого потенциала ребенка через игры. Специально для этого закуплены различные игры, комплекс «Коврограф Ларчик», многофункциональная развивающая среда «Фиолетовый лес» и многое другое.

Учреждение является структурным подразделением Псковской инженерно-лингвистической гимназии, поэтому две группы садика будут заниматься по программе углубленного изучения английского языка.