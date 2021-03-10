С 11 марта начинается реконструкция пункта пропуска Бурачки

С 11 марта начинается реконструкция МАПП Бурачки, который располагается на российско-латвийской границе в Себежском районе Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни, работы будут проводиться на полосе, которая ведёт на выезд из России. На время ремонта весь поток машин - на въезд и на выезд – будет идти по въездной полосе.

Ведомство рекомендует перевозчикам учитывать этот факт при выборе пункта пропуска для пересечения границы. На российско-латвийской границе также функционирует МАПП Убылинка в Пыталовском районе, на росийско-эстонской - МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора в Печорском районе.

Ремонт проводится в соответствии с приказом Минтранса Российской Федерации.