Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

С 11 марта начинается реконструкция пункта пропуска Бурачки

10 марта 2021 года, 15:45

С 11 марта начинается реконструкция МАПП Бурачки, который располагается на российско-латвийской границе в Себежском районе Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни, работы будут проводиться на полосе, которая ведёт на выезд из России. На время ремонта весь поток машин - на въезд и на выезд – будет идти по въездной полосе.

Ведомство рекомендует перевозчикам учитывать этот факт при выборе пункта пропуска для пересечения границы. На российско-латвийской границе также функционирует МАПП Убылинка в Пыталовском районе, на росийско-эстонской - МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора в Печорском районе.

Ремонт проводится в соответствии с приказом Минтранса Российской Федерации. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рост цен на продукты к масленичному столу отметили в Псковской области
Миллион рублей выделил ПсковГУ на гранты для своих ученых в 2021 году
ПсковГУ проведет «Кикоинские чтения» совместно с Курчатовским институтом и администрацией Псковской области
Детский сад в Борисовичах принял первых воспитанников
Шесть мостов отремонтируют в Псковской области до конца года
Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского
«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 188
Псковичи активно пользуются программами господдержки спроса в отечественном автопроме

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?