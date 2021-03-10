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Транспорт / Инфраструктура

Шесть мостов отремонтируют в Псковской области до конца года

10 марта 2021 года, 14:42

Шесть мостов отремонтируют в Псковской области до конца 2021 года, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Первым планируется ввести в эксплуатацию путепровод через Северный обход города Пскова в Псковском районе. Его ремонт, на который было выделено около 40 млн рублей, должен быть закончен до 31 июля.

Капитальный ремонт моста через реку Кобылица в Дедовичском районе необходимо завершить до 30 августа. На эти цели было направлено около 116 млн рублей.

31 августа должна закончиться реконструкция моста через реку Ашевка в Бежаницком районе. Сумма контракта составила более 70 млн рублей.

Также 31 августа - срок ввода в эксплуатацию моста через реку Нища в Себежском районе. Сумма контракта на капремонт превысила 132 млн рублей.

На 30 ноября запланирована приемка моста через реку Шелонь в Дедовичском районе и моста через реку Милевку в Пскове. Капитальный ремонт первого обошелся в 700 млн рублей, а второго – в 28 млн рублей.

Кроме того, заключён контракт на капремонт моста через реку Неведрянка в Себежском районе. Его отремонтируют в 2022 году.

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