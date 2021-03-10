«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для образовательных учреждений Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника отдела продаж предприятия Юлию Федорову. Приобрести рециркуляторы со скидкой можно до 30 апреля 2021 года.

Рециркулятор «Аванта» закрытого типа можно использовать в любом помещении в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8 % вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы. Очень важно для детских учреждений, чтобы рециркулятор работал в правильном режиме.

В этом вам поможет умный рециркулятор от «Аванты». Забудьте о том, что нужно включить и выключить рециркулятор утром и вечером. Рециркулятор будет включаться и выключаться сам по заданному режиму. Во время урока рециркулятор будет находиться в режиме ожидания, а включаться только на переменах, в будни рециркулятор будет работать в течение рабочего дня, а на выходные отключаться. Таймер можно установить при заказе любой модели рециркулятора «Аванта».