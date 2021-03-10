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Общество

«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

10 марта 2021 года, 13:30

Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для образовательных учреждений Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника отдела продаж предприятия Юлию Федорову.

Приобрести рециркуляторы со скидкой можно до 30 апреля 2021 года.

«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

Рециркулятор «Аванта» закрытого типа можно использовать в любом помещении в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8 % вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы.

Очень важно для детских учреждений, чтобы рециркулятор работал в правильном режиме.

«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

В этом вам поможет умный рециркулятор от «Аванты». Забудьте о том, что нужно включить и выключить рециркулятор утром и вечером. Рециркулятор будет включаться и выключаться сам по заданному режиму.

Во время урока рециркулятор будет находиться в режиме ожидания, а включаться только на переменах, в будни рециркулятор будет работать в течение рабочего дня, а на выходные отключаться. Таймер можно установить при заказе любой модели рециркулятора «Аванта».

«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов

Завод медицинского оборудования «Аванта» – один из немногих, у кого есть регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором.

Производство находится на улице Большая Пионерская, 45а в Острове.

Телефон/факс:

8 (81152) 3-65-27

8 (81152) 3-65-26

E-mail: avantain45@gmail.com

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «АБ Мед» 109388, Москва, улица Гурьянова, 30, помещение 106, 107. ОГРН 1116032000920. 

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