Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

10 марта 2021 года, 14:08

10 марта Центробанк выпустил в обращение золотую монету с изображением псковского памятника дружине Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Банка России.

Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

Фото пресс-службы Банка России
Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

Фото пресс-службы Банка России

Памятная монета относится к серии «Исторические события» и приурочена к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. На ее оборотной стороне расположились изображение монумента «Ледовое побоище» и панорама средневекового Пскова.

Золотая монета номиналом 100 рублей имеет форму круга диаметром 30 мм. Масса драгоценного металла составляет 15,55 г, проба — 999. Тираж монеты — 1 тысяча штук.

Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

Фото пресс-службы Банка России
 

Также Центорбанк выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля. На ней изображен князь Александр Невский в доспехах и верхом на коне. В руках он держит развевающиеся знамя. На фоне сделаны изображения православного храма и вооруженного войска. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, тираж - 3 тысячи штук.

Новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Шесть мостов отремонтируют в Псковской области до конца года
«Аванта» предлагает скидки на покупку рециркуляторов для школ и детских садов
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 188
Псковичи активно пользуются программами господдержки спроса в отечественном автопроме
В Пскове не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей
Дожди сменят снегопады в Псковской области
Семь сантиметров снега выпало в Пскове 9 и 10 марта
Три бригады рабочих убирают центральные улицы Пскова от снега
«Газпром газораспределение Псков» оперативно устранил последствия повреждения газопровода в Невеле

Комментарии

Авторизация
No comments
Погода в поле

Экономика
5 марта 16:06

Погода в поле

Сельхозпроизводители Псковской области ждут устойчивой температуры и господдержки
«Это ваша безопасность!»

Экономика
4 марта 10:30

«Это ваша безопасность!»

Газовики провели рейд по адресам псковичей, не заключивших договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования
«Мой ребенок»

Экономика / Я – социальный предприниматель
25 февраля 10:41

«Мой ребенок»

Чемпионка России открыла школу художественной гимнастики и вернула Пскову турнир княгини Ольги