Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

Памятная монета относится к серии «Исторические события» и приурочена к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. На ее оборотной стороне расположились изображение монумента «Ледовое побоище» и панорама средневекового Пскова.

Также Центорбанк выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля. На ней изображен князь Александр Невский в доспехах и верхом на коне. В руках он держит развевающиеся знамя. На фоне сделаны изображения православного храма и вооруженного войска. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, тираж - 3 тысячи штук.

Новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.