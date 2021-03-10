Вышли золотые монеты с изображением псковского памятника дружине Александра Невского

10 марта Центробанк выпустил в обращение золотую монету с изображением псковского памятника дружине Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Банка России.
10 марта Центробанк выпустил в обращение золотую монету с изображением псковского памятника дружине Александра Невского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Банка России.
Памятная монета относится к серии «Исторические события» и приурочена к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. На ее оборотной стороне расположились изображение монумента «Ледовое побоище» и панорама средневекового Пскова.
Золотая монета номиналом 100 рублей имеет форму круга диаметром 30 мм. Масса драгоценного металла составляет 15,55 г, проба — 999. Тираж монеты — 1 тысяча штук.
Также Центорбанк выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля. На ней изображен князь Александр Невский в доспехах и верхом на коне. В руках он держит развевающиеся знамя. На фоне сделаны изображения православного храма и вооруженного войска. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, тираж - 3 тысячи штук.
Новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.