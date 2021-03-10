Псковичи активно пользуются программами господдержки спроса в отечественном автопроме

Более 42,5 тысяч российских автомобилей было реализовано за два месяца 2021 года на льготных условиях, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, соответствующий показатель удалось достичь благодаря государственным программам поддержки спроса в отечественной автомобильной промышленности. Так, 35,4 тыс. автомобилей россияне приобрели по программе льготного автокредитования и 7,1 тыс. - по программе льготного лизинга.

Как уточнили в дилерском центре «Прагматика Псков», программы господдержки реально работают и псковичи ими пользуются. В частности, наибольший спрос среди отечественных автомобилей имеют LADA Granta и LADA Vesta. Эти машины жители региона покупают особенно активно.

В 2021 году для стимулирования спроса на отечественные автомобили Минпромторг планирует выделить более 16 млрд рублей. Средства распределятся по различным программам: 8,9 млрд рублей направят на стимулирование продаж для физических лиц с помощью льготного автокредитования, 3,8 млрд рублей - на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 3,33 млрд рублей - на стимулирования продаж газомоторной техники.