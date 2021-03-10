Дожди сменят снегопады в Псковской области

Дожди придут на смену снегопадам в Псковской области, сообщила «Псковской правде» начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, снег начнёт таять уже 12-13 марта. «Дальше будет сыро, пойдут дожди», - отметила руководитель Центра.

Похолодание также прогнозируется: морозы будут ночами, днём же обещают плюсовые температуры. «Март - это месяц сюрпризов», - констатировала Тала Нещадимова.

Днём 9 марта в Псковской области начался снегопад, который продолжился ночью на 10 марта. В Пскове в среднем выпало 7 сантиметров снега, в центральных районах региона — 10-12 сантиметров.