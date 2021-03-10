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Общество / Экология

Семь сантиметров снега выпало в Пскове 9 и 10 марта

10 марта 2021 года, 11:29

В Пскове 9 марта и в ночь на 10 марта выпало порядка 7 сантиметров снега, сообщила «Псковской правде» начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Семь сантиметров снега выпало в Пскове 9 и 10 марта

Она отметила, что сильный снег, как и прогнозировалось, прошёл в центральных районах области. Там выпало 6,8 мм осадков, то есть снежный покров увеличился на 10-12 сантиметров.

«Это нормальные погодные условия для первой половины марта», - отметила Тала Нещадимова. Она добавила, что весна в Псковской области приходит в конце марта — начале апреля.

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