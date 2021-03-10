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Недвижимость

В Пскове не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей

10 марта 2021 года, 12:02

В Пскове участники общественных слушаний не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой  планируется рядом с домами №17 и №19 по Петровскому переулку.

В Пскове не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей

Этот земельный участок входит в зону Ж1, на которой разрешено строительство в 5-10 этажей, но при этом вид разрешенного использования у этой площадки -  «Среднеэтажная жилая застройка».  Поэтому на публичные слушания был вынесен вопрос об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства.  

Жители близлежащих домов, участвовавшие в слушаниях, высказали обеспокоенность по поводу количества парковочных мест. Учитывая, что в доме будут расположены кафе и магазины, парковки будет недостаточно, считают они.

Участники слушаний согласились с доводами местных жителей и пришли к выводу, что нельзя согласовывать этот проект, пока жителям не ответят на все интересующие их вопросы.

В Пскове не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей

Фото пресс-службы муниципалитета

На заседании также отмечалось, что ранее этот вопрос уже рассматривался комиссией по землепользованию и застройке города, но был отклонен.

В итоге участники рекомендовали профильной комиссии не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

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