В Пскове не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей

В Пскове участники общественных слушаний не согласовали строительство восьмиэтажного дома рядом с Рижской гостиницей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой планируется рядом с домами №17 и №19 по Петровскому переулку.
Этот земельный участок входит в зону Ж1, на которой разрешено строительство в 5-10 этажей, но при этом вид разрешенного использования у этой площадки - «Среднеэтажная жилая застройка». Поэтому на публичные слушания был вынесен вопрос об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства.
Жители близлежащих домов, участвовавшие в слушаниях, высказали обеспокоенность по поводу количества парковочных мест. Учитывая, что в доме будут расположены кафе и магазины, парковки будет недостаточно, считают они.
�Участники слушаний согласились с доводами местных жителей и пришли к выводу, что нельзя согласовывать этот проект, пока жителям не ответят на все интересующие их вопросы.
Фото пресс-службы муниципалитета
На заседании также отмечалось, что ранее этот вопрос уже рассматривался комиссией по землепользованию и застройке города, но был отклонен.
В итоге участники рекомендовали профильной комиссии не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.