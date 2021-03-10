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Транспорт / Безопасность

Три бригады рабочих убирают центральные улицы Пскова от снега

10 марта 2021 года, 10:31

Три бригады дорожных рабочих убирают дороги и тротуары в центре Пскова от снега, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Три бригады рабочих убирают центральные улицы Пскова от снега

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Как уточняет региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству, в уборке задействованы четыре комбинированные дорожные машины, четрые бобкэта, трактор МТЗ, три погрузчика и три самосвала для вывоза снега.

В настоящее время рабочие обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, а также вычищают тротуары, пешеходные переходы и остановки.

Диспетчерская служба Псковавтодора работает круглосуточно. Контактные телефоны: +7 (8112) 29-88-08, +7 (911) 390-40-39.

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